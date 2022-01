Mãe da bebê Alice reclama de memes com imagem da filha: "Vim pedir bom senso"

A pequena Alice, de dois anos, conhecida nas redes sociais por pronunciar palavras difíceis corretamente e, mais recentemente, participar de uma campanha publicitária ao lado da atriz Fernanda Montenegro, virou meme nas redes sociais.

Em muitas imagens, a foto da menina que estreou o comercial de fim de ano do banco Itaú passou a ser divulgada em contextos políticos, jocosos e até religiosos. Morgana Secco, mãe da criança, usou as redes sociais para reclamar da exposição.

Em uma série de Stories publicados em seu perfil no Instagram, Morgana disse que não autorizou que memes com estes fins.

"Faz muitos dias que estou recebendo muitos memes com o rosto da Alice. A maioria deles são inocentes, são até engraçados, mas alguns deles não são. E é sobre eles que queria falar. Queria deixar claro que a gente não deu autorização para nenhum deles e a gente não concorda em associar a imagem da Alice com fins políticos ou religiosos, por exemplo", disse a mãe da menina, que vive em Londres com a família.

De acordo com o colunista de O Globo, Ancelmo Góis, cerca de 100 milhões de pessoas viram a peça publicitária ao longo de duas semanas, desde o lançamento. O vídeo, de 30 segundos, mostra Alice falando as palavras "Respeito", "Esperança", "Humanidade" e "Amor entre as pessoas", em diálogo com Fernanda Montenegro.

É justamente esta troca de palavras que é utilizada nos memes. Morgana Secco fala que muitas vezes a imagem da garota também é usada de forma indevida por empresas ou instituições sem contrato comercial e tem tentado evitar que marcas se utilizem dos memes com a imagem da pequena.

"Então, eu vim aqui pedir a vocês bom senso na hora de postar e se estiver em alguma dessas situações que mencionei, por favor, não postem. Se verem post com esses tipos de conotação, peçam para excluir. Óbvio que eu não consigo pedir para todo mundo excluir, mas se me ajudarem já dá uma mão", afirmou.

