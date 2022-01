Polícia investiga homem que teria dado golpe na esposa e ido para Paris

Jonathan Machado Lucas Nogueira, de 27 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais após ser acusado de diversos golpes em que oferecia vantagens financeiras a seus associados.

Sobre o assunto Mais de 77 mil divórcios foram oficializados no Brasil em 2021, registrando novo recorde

Expedição de coach termina com resgate de 32 pessoas pelos bombeiros

Vídeo: Homem escapa por pouco de ser atropelado por carro desgovernado em Goiás

Uma das vítimas de Jonathan foi sua esposa, Bárbara Dias, de 29 anos, com quem casou em setembro de 2021. O prejuízo da mulher chega a R$ 150 mil. Após ele desaparecer, Bárbara descobriu que Jonathan estava em Paris.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A esposa do acusado relata que os dois casaram em setembro de 2021 no civil, e que nove dias antes da cerimônia religiosa ele sumiu com os talões de cheque em seu nome. A microempresária chegou a registrar uma ocorrência de desaparecimento, mas depois viu o homem ostentando na capital francesa através do Instagram.

Na quarta-feira, 5, uma família de Belo Horizonte denunciou ter perdido R$ 70 mil após confiar nas falsas promessas feitas pelo homem. Um perfil foi criado nas redes sociais com o objetivo de achar mais vítimas do golpista. Mais de 1200 pessoas seguiam a página até o fechamento desta matéria.

Para realizar os golpes, Jonathan se passava por investidor dizendo às vítimas que prestava consultoria. Para finalizar, ele pedia uma quantia em dinheiro argumentando que iria realizar aplicações, e que essa ação traria um retorno rápido para essas pessoas.

No entanto, os lucros, de acordo com as vítimas, nunca apareceram. Acredita-se que o rombo ultrapasse R$ 4 milhões ao todo.

Jonathan não poupava detalhes sobre sua vida luxuosa e de muita ostentação nas redes sociais, o que chamou atenção das autoridades.

A Polícia Civil orienta que as pessoas lesadas pelo homem formalizem a denúncia. Segundo a corporação, o caso segue sob investigação, e Jonathan pode responder pelo crime de estelionato.

Tags