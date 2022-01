Expedição de coach termina com resgate de 32 pessoas pelos bombeiros

O grupo de pessoas estava seguindo a expedição do coach Pablo Marçal. O objetivo era subir ao topo do Pico dos Marins. Apesar de todos terem sido resgatados com vida e sem ferimentos, os bombeiros alertaram para o risco de hipotermia

Um grupo de 32 pessoas que estava sendo conduzido pelo coach Pablo Marçal ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta, 6. Os militares foram acionados às 3h30min de hoje e a operação durou cerca de nove horas, terminando somente às 13h40min.

De acordo com os bombeiros, as pessoas estavam divididas em dois grupos e foram surpreendidas por uma chuva intensa com ventania que destruiu as barracas em que estavam abrigadas. O local fica a 2.420 metros acima do nível do mar e é muito utilizado para esportes radicais.

Ao todo, eram 67 pessoas e, conforme foram desistindo pelos riscos do local no temporal de chuva, restaram 32 integrantes. Apesar de todos terem sido resgatados sem ferimentos, os integrantes do grupo poderiam ter morrido de hipotermia se não tivessem sido resgatados, alertou o Corpo de Bombeiros.

A expedição no Pico dos Marins fazia parte de um programa de aconselhamento do influencer Pablo Marçal, que comparava subir no pico como "subir na vida". Nos vídeos divulgados pelo próprio influenciador no momento do ocorrido, é possível ver barracas voando e toda a dificuldade do grupo na trilha rumo ao topo do local.

