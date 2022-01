Vídeo: apresentador de filiada do SBT de Minas Gerais desmaia ao vivo

O jornalista Rafael Silva, de 36 anos, passou mal durante a exibição do programa “Alterosa Alerta Sul de Minas” na manhã de hoje, segunda-feira, 3. Temporariamente responsável pela apresentação do programa enquanto Ademir Santos está de férias, o repórter desmaiou ao vivo e foi atendido rapidamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo comunicado da TV Alterosa, filiada do SBT.

Rafael foi conduzido ao hospital Humanitás, a poucos quilômetros de Varginha, no interior de Minas Gerais. Conforme o portal de notícias do SBT, ele está em Unidade de Terapia Intensiva (UTI); outras informações sobre seu estado de saúde ainda não foram divulgadas. Veja o momento em que o apresentador passa mal durante o programa; clique aqui para assistir ou reproduza o player abaixo:



Apresentador do SBT sofre mal súbito e desmaia ao vivo durante telejornal pic.twitter.com/9QEjdd4U5S — Televizona (@TeIevizona) 3 de janeiro de 2022

