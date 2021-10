Queda do WhatsApp: Mulher pede socorro por mensagem e desmaia sem ajuda

Advogada estava no andar de cima da casa e mandou mensagem para o pai, que assistia televisão no térreo; desmaio aconteceu por problema que gera picos de açúcar no sangue

A queda dos serviços de aplicativos como o WhatsApp, Facebook e Instagram nesta segunda-feira, 04, fez milhões terem dificuldades em se comunicar uns com os outros. No entanto, o imprevisto causou prejuízos mais significativos em algumas pessoas. No caso da advogada Tatiane do Amaral, de 41 anos, a paralisação representou risco de vida. Ela desmaiou após um pico de açúcar no sangue. Ao tentar pedir socorro do pai por WhatsApp, a mensagem não chegou.

“Foi muito rápido. Acabei mesmo nem pensando em ligar. O Dumping é um pico de açúcar que causa efeitos parecidos com a hipoglicemia, então os efeitos dele são meio fortes. Eu estava no quarto e mandei pedido de ajuda pelo WhatsApp para o meu pai que estava vendo TV na sala, já que moramos em um sobrado. Ele não viu e eu apaguei”, disse a advogada em entrevista ao portal G1.

Além das plataformas WhatsApp, Facebook e Instagram, que pertecem a multinacional Facebook, outros sites também ficaram fora do ar ou apresentaram instabilidade, como o Telegram, Twitter, Snapchat e Tik tok. Segundo o site DownDetector, que avalia a estabilidade de plataformas digitais, usuários ainda enfrentaram dificuldades para acessar o LinkedIn, a plataforma Microsoft Teams e serviços do Google.

“Risco de vida não sei, mas como apaguei, ao menos corri risco de ficar com sequelas sim, porque o desmaio é falta de oxigenação no cérebro”, continua Tatiane. O Facebook não se pronunciou sobre o motivo da queda das redes sociais, mas a principal suspeita é que tenha sido um problema de Sistema de Nomes de Domínio (DNS, na sigla em inglês).

"Agora estou bem, já me alimentei, bebi água. Mas foi um aprendizado, da próxima vez (espero que não tenha) vou ser mais anos 90 e usar a boa e velha ligação ou dar um grito de socorro (risos)", completa a advogada.

