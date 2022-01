Estreia de Faustão na Band ocorre na madrugada do primeiro dia de 2022

A estreia do apresentador Fausto Silva na Rede Bandeirantes, conhecida popularmente como Band, está marcada para às 00h01 deste sábado, 1º de janeiro. O especial Contagem Regressiva do Faustão ainda não teve a lista de atrações e convidados divulgada, no entanto, a emissora aposta que esse será o maior evento televisivo de 2022. A informação é do Correio Braziliense.

Sobre o assunto Réveillon 2022: saiba o significado das cores para usar na noite de Ano Novo

Festas de Réveillon podem acontecer com chuvas em todo o Ceará

Arroz com lentilha: aprenda a fazer o prato tradicional do Réveillon

O horário inusitado de estreia tem justificativa. O contrato do apresentador com a rede Globo está datado até 31 de dezembro de 2021. Logo, passado esse período, ele já pode aparecer em qualquer outra emissora sem configurar quebra de contrato. A estratégia da Band é aproveitar que o período não é muito agitado na concorrência e causar um “fato novo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O programa será reprisado no sábado, 1º de janeiro, após o “Jornal da Band”. A estreia oficial, no entanto, será no dia 17 de janeiro, com um programa diário.

Tags