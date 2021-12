Vídeo: criança é atropelada pelo pai, mas é salva a tempo pela mãe

Enquanto tirava o carro da garagem, um homem não notou que seu filho de 1 ano e 5 meses estava atrás do veículo. A mãe do garoto percebeu a tempo de salvá-lo de um acidente maior; veja vídeo

Enquanto dava ré em um veículo para tirar da garagem, um homem atropelou seu filho de 1 ano e 5 meses por não conseguir notar que a criança estava atrás do carro. O menino caiu e ficou embaixo do veículo e, por muito pouco, sua cabeça não foi atingida pela roda do automóvel. O caso aconteceu nessa segunda-feira, 27, em Águas Lindas de Goiás, e foi registrado por uma câmera de segurança da rua. As informações são do portal Metrópoles.

O carro não prosseguiu e evitou uma tragédia depois da mãe do menino sair da garagem e perceber que seu filho estava embaixo do carro, evitando que o menino fosse atingido pela roda. A criança foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Águas Lindas e recebeu alta no mesmo dia.



“Graças a Deus foi simplesmente um susto. A criança teve algumas escoriações, perdeu um pouco de cabelo e teve uma pequena lesão na orelha”, explicou o coordenador-geral do Samu do Entorno Sul, Fernando Ferreira das Neves, em entrevista ao Metrópoles. Confira o vídeo do momento abaixo ou assista no Twitter clicando aqui:

