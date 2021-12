Em Santa Catarina, Bolsonaro volta a andar de jet ski e causa aglomeração

Curtindo o fim do ano no litoral de Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro voltou a andar de jet ski na manhã desta quarta-feira, 29. Nas redes sociais, o chefe do Planalto publicou um vídeo onde aparece na Praia da Enseada, acompanhado por alguns apoiadores. Na garupa está sua filha, Laura Bolsonaro, de 11 anos, e a primeira dama, Michele Bolsonaro.

O presidente está de férias em São Francisco do Sul (SC), acompanhado por membros de sua família e assessores. Como no ano anterior, Bolsonaro passará o feriado de Ano Novo na região. Ele deve retornar para Brasília em 4 de janeiro.

As críticas ao descanso do presidente no fim do ano ocorrem em meio às enchentes que causaram pelo menos 21 mortes no sul da Bahia. Na próxima semana, Bolsonaro deve participar de uma partida de futebol beneficente organizada por cantores sertanejos no interior de Goiás.