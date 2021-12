Ratinho perde R$ 50 mil após ser vítima de golpe por WhatsApp

O apresentador Ratinho, de 65 anos, revelou ter perdido a quantia após ser enganado no aplicativo. O contato criminoso se passou por um dos filhos dele. Ratinho afirmou ter duvidado do pedido, mas transferiu dinheiro mesmo assim

O apresentador Ratinho, de 65 anos, revelou ter perdido R$ 50 mil em razão de golpe de WhatsApp. O contato criminoso se passou por um dos filhos dele, “usou a foto dele, mas com outro número de telefone diferente, disse que estava nos Estados Unidos e estava precisando de dinheiro”, revelou o apresentador no quadro “Mesa do Ratinho”, em seu programa no SBT, nessa quarta-feira, 22.

“Pedi que ele me ligasse, mas disse que o telefone que estava usando não dava para fazer ligação. Perguntei, 'que telefone é esse?' Ele me falou que foi um telefone que arrumou de urgência”, contou ele. Ratinho afirmou ter duvidado do pedido, mas transferiu dinheiro mesmo assim. “Acabei mandando R$ 35 mil e depois mandei mais R$ 15 mil, agora quero que esse vagabundo vá para o inferno”, declarou.

Sobre o assunto Ratinho sugere "eliminar" deputada do PT com "metralhadora"; parlamentar irá processá-lo

Procuradoras representam contra Ratinho por sugerir metralhar deputada

Moro e Bolsonaro podem dividir palanque por aliança com Ratinho Júnior

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Casa de Ratinho é invadida em São Paulo

No último dia 17, uma mansão de Ratinho foi invadida enquanto ele não estava no local. A casa que funciona como escritório e estúdio de gravação, Funcionários que haviam recentemente gravado um programa de rádio foram rendidos pelos cinco assaltantes e precisaram entregar objetos pessoais e realizar transferências por Pix.



Em aparição do programa “Brasil Urgente”, da BandTV, Ratinho relatou que a situação assustou os funcionários. “Amarraram as pessoas, trancaram e levaram celulares. Tentaram descobrir se existia um cofre na residência. Não fizeram maldade, mas colocaram armas na cabeça dos funcionários. Isso assusta muito. Ficaram chocados. As pessoas que trabalham na casa estão há mais de 15 anos”, explicou.



Tags