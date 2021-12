Moro e Bolsonaro podem dividir palanque por aliança com Ratinho Júnior

O partido de Sergio Moro (Podemos) articula uma aliança com o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), apoiador do governo de Jair Bolsonaro (PL)

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, e pré-candidato à presidência, Sérgio Moro (Podemos), pode ter palanque dividido com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no Paraná. O fato se deve a uma articulação do Podemos com o governador do estado sulista e candidato à reeleição, Ratinho Júnior (PSD), apoiador do atual chefe do Executivo. Antigos aliados, Bolsonaro e Moro romperam a relação amistosa e trocam críticas frequentemente.

A aliança entre Ratinho e o Podemos acontece devido à proposta do partido de que o governador apoie a candidatura do senador Álvaro Dias (Podemos) à reeleição. O acordo entre as duas partes também aconteceu em 2018, quando ambos saíram vitoriosos das disputas.

Na última eleição estadual, o atual governador assumiu o comando do Paraná e o partido de Moro ganhou uma cadeira no Senado com Oriovisto Guimarães. Hoje, todos os senadores paranaenses são do partido Podemos.

O ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro se filiou ao partido no dia 10 de novembro e declarou em seu discurso que defendia o legado do combate à corrupção pela Operação Lava Jato, que o projetou nacionalmente. O pré-candidato à Presidência também criticou Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem condenou, o retirando da corrida presidencial de 2018.



