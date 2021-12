Ratinho sugere "eliminar" deputada do PT com "metralhadora"; parlamentar irá processá-lo

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, sugeriu “eliminar” a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) com uso de “metralhadora”, durante o programa de rádio “Tuma do Ratinho”, nesta quarta-feira, 15. Na ocasião, Ratinho comentava o Projeto de Lei (PL) de autoria da parlamentar que propõe retirar os termos “marido e mulher” das celebrações de casamento do Código Civil.

“Natália, você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, minha filha? Vá lavar roupa do teu marido, a cueca dele, porque isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. Tinha que eliminar esses loucos… Não dá para pegar uma metralhadora, não?”, disse o apresentador, enquanto os colegas de programa riam da fala.

Confira o vídeo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ratinho sugere “eliminar” deputada do PT com uso de “metralhadora”



A fala foi feita nesta quarta-feira, 15, durante o programa “Turma do Ratinho”.



O apresentador comentava o projeto de lei da parlamentar que propõe retirar o termo “marido e mulher” da celebração de casamento. pic.twitter.com/NO09FN5T7X — Jogo Político (@jogopolitico) December 16, 2021



Os ataques de cunho machista de Ratinho contra a parlamentar criticavam o PL de autoria de Bonavides que foi apresentado recentemente, e propõe a substituição dos termos tradicionais por uma sentença neutra que torne as cerimônias mais igualitárias. Se aprovado, em vez do “vos declaro marido e mulher”, seria dito “declaro firmado o casamento”.

Bonavides se manifestou nas redes sociais repudiando a fala do apresentador. “Incitar homicídio é crime! Ele coloca a minha vida e minha integridade física em risco”, escreveu a petista em seu Twitter.



"O apresentador Ratinho sugeriu que eu fosse metralhada, em programa visto por milhares de pessoas. Incitar homicídio é crime! Ele coloca a minha vida e minha integridade física em risco. Ratinho ainda disse que eu fosse lavar as cuecas de meu marido", diz uma das postagens.

Em seguida, Bonavides afirmou que as “ameaças e ataques covardes não ficarão impunes”. “O apresentador utilizou uma concessão pública para cometer crime”, escreveu. A parlamentar afirmou ainda que irá tomar providências judiciais a respeito dos ataques.