Motorista morre após bater em bomba de posto de combustíveis e atingir dois clientes

do Jornal do Commercio

do Jornal do Commercio Autor

Autor do Jornal do Commercio

Na madrugada desta sexta-feira, 24, uma colisão em um posto de combustíveis localizado na Rua Ayrton Senna da Silva, no bairro de Piedade, município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, resultou na morte de um homem.

A fatalidade aconteceu por volta das 4 horas. De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle do veículo enquanto realizava uma curva na rua. O carro invadiu o posto, se chocou contra uma das bombas de combustível e só parou quando atingiu a loja de conveniência do local, ferindo ainda dois clientes que estavam na área externa.

Sobre o assunto Jovem grava o próprio acidente momentos antes de morrer no Pará

Dirigindo na contramão, motorista invade ciclofaixa na avenida Santos Dumont, em Fortaleza

Quatro veículos se envolvem em colisão frontal grave em São Luis do Curú

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgate e, ao chegar, constatou o óbito do motorista. De acordo com o efetivo, as duas vítimas socorridas com vida foram um homem de 35 anos, que sofreu uma fratura no fêmur, na tíbia e ferimentos na cabeça e uma mulher de 32 anos, que apresentou apenas ferimentos leves no rosto e corpo. Ambos foram levados conscientes e orientados para hospital, onde seguiram com o atendimento médico.

A polícia também esteve no local e constatou que o carro estava com pneus carecas e que um problema mecânico pode ter sido a causa do acidente. Os vizinhos do posto de combustíveis também afirmaram ter escutado o barulho do carro tentando frear, poucos momentos antes da colisão.

Segundo o perito responsável pela análise da cena do acidente, o motorista não usava cinto de segurança e o velocímetro do carro estava travado em 170 km/h. Até a publicação desta matéria, o corpo ainda não havia sido identificado. Os peritos estimam que o homem teria entre 35 e 40 anos.

Vitória Floro, Jornal do Commercio

Via Rede Nordeste



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags