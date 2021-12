Dirigindo na contramão, motorista invade ciclofaixa na avenida Santos Dumont, em Fortaleza

Ciclistas foram pegos de surpresa com a imprudência e tiveram que desviar do veículo para evitar acidentes

Um motorista foi flagrado dirigindo na contramão sobre uma ciclofaixa na avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Nas imagens, gravadas por condutores que passavam pelo local, o veículo aparece circulando em velocidade reduzida na área restrita às bicicletas e em sentido contrário aos carros que trafegavam pela via. A cena foi registrada no começo da tarde dessa sexta-feira, 17, em pleno horário de pico.



Com a imprudência do motorista, ciclistas que utilizavam o espaço foram surpreendidos e tiveram que desviar do carro para evitar acidentes. Conforme apurado pelo O POVO, o veículo seguiu na contramão por um longo percurso e ainda teria invadido o divisor da pista de rolamento de uma avenida movimentada no Bairro Papicu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANONYMOUS BIKE CE (@anonymousbikece)

O motorista ainda não foi identificado. Nos vídeos registrados, também não é possível verificar a inscrição da placa do veículo. O POVO procurou a Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) na noite desta sexta-feira, 17, e aguarda mais informações sobre o caso.



De acordo com as regras do Código de Trânsito Brasileiro dirigir na contramão configura infração gravíssima, que resulta em perda de sete pontos da carteira e multa de R$ 293. A penalidade para quem dirige sobre ciclofaixa ou ciclovia é ainda maior, podendo chegar a R$ multa de 880 e outros sete pontos na CNH.





