Vídeo: irritado com demora, homem agride e ameaça garis no Paraná

Situação começou após o homem, que conduzia um carro, considerar demorado o trabalho dos profissionais. No vídeo, homem xinga e ameaça os profissionais. Caso aconteceu em Maringá, no Paraná

Um vídeo de um homem xingando e ameaçando coletores de lixo em Maringá, no noroeste do Paraná, viralizou nas redes sociais. O motivo apontado seria uma suposta demora do trabalho dos profissionais. Um dos garis, Ludivick Oliveira, filmou o motorista enquanto proferia ameaças e xingamentos. A situação ocorreu na tarde da terça, 21, e foi massivamente divulgada após o jornalista paranaense Eduardo Matysiak compartilhar o vídeo nesta quarta, 22, no Twitter.

O homem não-identificado chegou a se munir de um pedregulho ao sair do carro para enfrentar os funcionários. Ele foi contido por alguns dos garis, voltou ao veículo sem se acalmar e ameaçou retornar ao local. “Vou voltar, seu filha da puta. Você não me conhece”, gritou ele. Segundo testemunhas, ele havia atirado uma pedra nos garis, antes do início das filmagens. A Prefeitura de Maringá está apurando a ocorrência, conforme informações publicadas pelo portal Metrópoles.

Assista ao vídeo

Clique aqui para assistir ao vídeo ou reproduza o player abaixo.



MARINGÁ PR



Velocidade do caminhão de lixo irritou o Machão



Vídeo/ Ludivick Oliveira pic.twitter.com/PADoKlJVNc — Eduardo Matysiak VACINA SIM (@EduardoMatysiak) 22 de dezembro de 2021

