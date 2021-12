Pintor rifa próprio carro para pagar tratamento de câncer da esposa e vencedor devolve prêmio

O carro rifado é um Chevette do 1978, utilizado não só para trabalhar, mas para levar a esposa do pintor ao município onde realiza o tratamento

O pintor Valdir Ribeiro rifou o próprio carro para pagar as despesas do tratamento de câncer da esposa, Marisete Terezinha dos Santos Ribeiro. O sorteio aconteceu em Xanxerê, Santa Catarina, a segunda-feira, 20. Mas o que ele não esperava é que o ganhador da rifa, Vinicius Moraes, não ficaria com o veículo.

"Eu sei porque ele fez [a rifa], sei o que ele já passou na vida. Então, o carro eu não quero. Eu vou devolver o carro. Jamais vou querer", disse o vencedor da rifa em vídeo.

O carro rifado é um Chevette do ano 1978, utilizado não só para trabalhar, mas para levar Marisete até Chapecó, onde ela realiza quimioterapia e radioterapia.

Segundo Valdir , a rifa arrecadou R$ 5 mil. Ele e a mulher vivem com sua renda do trabalho autônomo. Contudo, o valor não era suficiente para manter a casa e o tratamento de Marisete, que necessita de remédios adquiridos pela família.

Marisete foi diagnosticada com câncer pélvico e no intestino grosso em 2018. Segundo o casal, um filho havia falecido, anteriormente, pela mesma doença. "Ela passou por uma cirurgia para a biópsia e desde então utiliza a bolsa de colostomia", conta o pintor.

Os bilhetes, que custavam R$20, foram vendidos em estabelecimentos de amigos e conhecidos de Valdir durante dois meses. Ao todo, 250 bilhetes estavam concorrendo ao prêmio.

Depois da transmissão do sorteio, por volta da 13h da segunda-feira, o pintor encontrou o vencedor para entregar o prêmio. Foi quando Vinícius informou que não ficaria com o automóvel. "Ele virou Papai Noel", disse Valdir em vídeo, emocionado.

