Dois homens e uma mulher morrem em acidente com fio de alta tensão

Três pessoas morreram após serem atingidas por um fio de alta tensão em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, nesta terça-feira (21). As vítimas são um vendedor de água de 65 anos, um mecânico de 24 anos e uma comerciante de 41 anos, que passavam pela Rua Câmara Lima, no Beco da Colônia, quando aconteceu o acidente. Um cachorro também foi atingido, mas sobreviveu.

A primeira a ser a atingida foi a comerciante Leiza Valéria da Conceição Silva. O genro dela, o mecânico Jonas Eduardo da Silva, e o vendedor Nivaldo Batista de Albuquerque tentaram ajudar a mulher, mas também não resistiram.

Sobre o assunto Verão começa nesta terça-feira no Brasil

Anac acompanha reacomodação e reembolso de passageiros da ITA

Amigos confundem veneno com bebida alcoólica e morrem após ingerir substância

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O também comerciante José Aloisio disse ter presenciado o momento do acidente. "Aconteceu uma explosão, corremos para lá e vimos três pessoas no chão, pegando fogo. O que deve ter provocado isso são esses fios todos emaranhados", relatou.

Emocionado, o irmão de uma das vítimas, Josias Cristiano, lamentou o ocorrido. "Recebi uma ligação por telefone do meu pai, que me contou. Meu irmão estava a caminho da oficina com meu pai e foi quando aconteceu o choque", declarou emocionado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o efetivo foi acionado por volta das 8h34. Três equipes foram enviadas ao local e constataram que as vítimas já estavam sem sinais vitais.

Parte da fiação ficou espalhada pela via pública e o fornecimento de luz ficou suspenso na área. O perito criminal Epaminodas Barros adiantou que uma sobrecarga de energia no fio pode ter provocado o acidente, mas que as causas serão investigadas. "Vamos analisar ainda o motivo do rompimento do cabo, depois vamos fazer uma análise mais detalhada com as fotos para ter uma conclusão mais detalhada do que aconteceu", disse o profissional.

Em nota, a Neoenergia Pernambuco, antiga Celpe, definiu o fato como “acidente” e disse lamentar o ocorrido. “A empresa está apurando as causas da ocorrência e está auxiliando as autoridades competentes. A distribuidora se coloca à disposição para prestar todo o apoio necessário às famílias”, diz o texto.

Tags