Anac acompanha reacomodação e reembolso de passageiros da ITA

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (21), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que acompanha as medidas de compensação aos passageiros prejudicados pela empresa ITA Transportes Aéreos, do grupo Itapemirim, que suspendeu suas atividades na semana passada.



Segundo a Anac, até o momento, 430 pessoas que haviam comprado passagens de voos da ITA foram reacomodados em aviões de outras empresas aéreas, e 7 mil passageiros estão “em processo de reembolso”.



A companhia suspendeu as atividades, afirmando que se tratava de uma decisão temporária. A medida atingiu mais de 45 mil pessoas que haviam comprado passagens para viajar pela empresa.



No sábado (18), após o anúncio da ITA, a Anac intimou a empresa aérea a mitigar os prejuízos com a reacomodação de passageiros em outras linhas aéreas ou por meio do reembolso dos valores gastos com os bilhetes.



A agência também determinou o restabelecimento dos canais de atendimento da ITA para fornecer informações e prestar assistência aos passageiros prejudicados. A Anac recomenda que passageiros não se dirijam aos aeroportos sem antes entrar em contato com a companhia. Os canais de atendimentos são: telefone: 0800 723 2121 (horário de atendimento das 6h às 21h); e-mail: falecomaita@voeita.com.br; e chat disponível no site da empresa.

ITA

Em nota publicada na segunda-feira (20) em seu site, a ITA informou que 45.887 pessoas foram impactadas pela suspensão das atividades da empresa. Até ontem, último balanço divulgado, 24.995 passageiros haviam sido atendidos, o equivalente a 54%.



Ainda conforme a empresa, uma área foi criada no site para que os passageiros solicitem o reembolso. Segundo a ITA, os pedidos serão tratados individualmente, e o prazo para pagamento será de até 30 dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags