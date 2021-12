Aluno pede por comida em bilhete e professora arrecada alimentos

Professora de rede estadual do Paranavaí, no Paraná, começou a arrecadar alimentos após receber um bilhete de um aluno pedindo comida. Mas ação se espalhou pela região e ajudou cerca de 40 famílias da cidade; entenda

A professora Mari Tatiane De Col organizou uma campanha para arrecadação de alimentos após receber um bilhete de um aluno pedindo comida em um colégio estadual de Paranavaí, no Paraná. "Professora, me ajuda. Estou sem nada pra comer em casa. Por favor, eu imploro pra senhora", dizia o bilhete do menino de 14 anos. A ação acabou ajudando não só o garoto, mas 40 famílias da cidade. As informações são do portal G1.

Sobre o assunto Tromboembolismo pulmonar: entenda a doença que fez o cantor Maurílio ser internado

Quase 50% dos brasileiros não têm acesso a redes de esgoto, diz MDR

Vídeo: homem se atrapalha e cai com moto em piscina

Mari relatou que tudo aconteceu no início deste mês, quando chamou o estudante e o irmão dele para conversar, pois a escola estava fazendo entrega de alguns produtos de higiene pessoal. Porém, semanas depois, o adolescente procurou a professora para pedir ajuda. Ela acreditava que o adolescente iria pedir por mais produtos de higiene, mas acabou recebendo um bilhete que pedia por comida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo depois, a professora conta que ligou para o abrigo onde os garotos são acompanhados, para saber como estava a situação de alimentos, e acabou descobrindo que as cestas básicas estavam esgotadas. Mari começou pedindo ajuda para sua família, mas a notícia do bilhete se espalhou pela região e a arrecadação serviu para 40 famílias.

"A fome não pode esperar. Eu primeiro mandei no grupo da minha família, mas daí também foi para outros grupos. Conseguimos ajudar 40 famílias da nossa escola, porque recebemos muitos alimentos", contou Mari.

Tags