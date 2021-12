Site da Polícia Federal sai do ar após sofrer ataque hacker

Provável responsável pela queda do site, o Lapsus$ Group teria pedido sugestões de departamentos do governo para serem invadidos

O site da Polícia Federal saiu do ar na noite desta terça-feira, 14, após sofrer um ataque hacker. Segundo informações do portal Metrópoles, o Lapsus$ Group, mesmo grupo que assumiu o ataque contra os sistemas do Ministério da Saúde na última sexta-feira, 10, comentou sobre a queda da plataforma da PF. A organização, no entanto, não assumiu a responsabilidade.

Ainda nesta terça, Lapsus$ Group teria escrito “RIP PF” em um grupo de mensagens. A sigla do inglês significa “rest in peace”, ou descanse em paz. O grupo foi divulgados pelos próprios hackers no site do Ministério da Saúde. Nessa segunda-feira, 13, o Lapsus$ fez uma publicação, também nesse grupo, que o site da PF parecia “não funcionar mais”.

Na madrugada da última sexta-feira, 10, os usuários, ao tentar acessar o endereço saude.gov.br e outros relacionados, se depararam com uma página escura e com a mensagem de que “os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos" e que "50 TB de dados" teriam sido confiscados pelos. Além disso, o aplicativo Conecte SUS também saiu do ar.

No último sábado, 11, os hackers chegaram a pedir sugestões de mais alvos no canal de mensagens divulgado no site do Ministério da Saúde: “Algum departamento governamental?”.



