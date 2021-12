Recuperação de dados de vacinação foi concluída, diz Saúde

Na madrugada da última sexta-feira, 10, o site do Ministério da Saúde e a página e o aplicativo do ConecteSUS foram invadidos por hackers.

O Ministério da Saúde divulgou nota no início da tarde deste domingo, 12, em que afirma que o processo de recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a Covid-19 foi finalizado, sem perda de informações. “Todos os dados foram recuperados com sucesso”, diz a nota.

Segundo a pasta, equipes trabalham para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação. Vários sistemas já foram restabelecidos e a expectativa é que os outros estejam disponíveis para a população ainda nessa semana.

A pasta elaborou uma página com alternativas para a emissão temporária do comprovante de vacinação contra a covid-19.

Entenda o caso

o site do Ministério da Saúde e a página e o aplicativo do ConecteSUS, que fornece o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19, foram invadidos por hackers. A página do ministério já voltou a funcionar, mas ainda não é possível acessar os dados sobre a vacina contra Covid-19.

