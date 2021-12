Prefeito de cidade do Amazonas e ex-vereador da oposição lutam em ringue de MMA

As desavenças políticas entre um prefeito e um ex-vereador levaram os opositores para um ringue de MMA no Amazonas. Na madrugada desse domingo, 12, o prefeito de Borba, Simão Peixoto (PP), e o seu desafeto político e ex-vereador Erineu Alves Da Silva, popularmente conhecido como Mirico, decidiram lutar para resolver suas desavenças políticas. O objetivo, segundo eles, era incentivar o esporte na cidade.



A luta, que teve até música gospel na entrada dos opositores, foi marcada por muita pancadaria e pouca técnica. A disputa ocorreu em uma quadra de esportes do município, o qual fica a 150 km de Manaus. Conhecidos por várias polêmicas ao longo de suas carreiras na política, os lutadores já protagonizaram diversos conflitos, principalmente pelas críticas feitas por Mirico à gestão do prefeito Simão Peixoto.

Em um combate vencido pelo mandatário de Borba, com decisão dividida dos juízes, a disputa teve bons momentos durante os três rounds. O ex-vereador começou melhor, levando Peixoto ao chão e deixando o gestor atordoado com uma sequência de chutes.

Prefeito do Amazonas desafia, num ringue, ex-vereador que fazia críticas à sua gestão.



Vídeo: Reprodução/YouTube/Gustavo Negreiros pic.twitter.com/xRrl6mOtdb — O POVO (@opovo) December 13, 2021







Apesar do péssimo início, o prefeito se levantou e continuou. Conseguiu conectar alguns golpes no adversário e despertou a atenção dos árbitros e torcida. O ginásio contava com uma plateia animada, que vibrava a todo momento do embate.



