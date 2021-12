Ciro Gomes vai se mudar para São Paulo por causa do ano de eleição

O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou que irá se mudar para São Paulo (SP) em janeiro de 2022. "Hoje, São Paulo é o centro da crise brasileira, e não há saída para o Brasil sem passar, antes, por São Paulo", justificou durante agenda política em Campinas, na quinta-feira, 9.

Atualmente morando em Fortaleza (CE), o ex-ministro chegou a transferir o título de eleitor de Fortaleza para São Paulo em 2009, com vistas às eleições de 2010. Ele cogitava concorrer a governador do Estado, com apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que não ocorreu.

Ciro retomou a pré-campanha a presidente após crise com o PDT. No começo de novembro, Ciro suspendeu a candidatura após membros do partido votarem a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que tramitava em segundo turno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da proposta ter sido aprovada, a estratégia funcionou e membros da legenda decidiram mudar seus votos na noite desta terça.

Tags