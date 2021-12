Homens amordaçam jovem e deixam aviso: "Isso é para seu marido aprender"

Uma jovem de 24 anos foi amarrada e amordaçada logo após chegar em casa, no município de Corguinho, a 100 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os responsáveis pela ação disseram que seria um "aviso" para o marido dela e fugiram cerca de 40 minutos depois, sem roubar nada. O caso aconteceu no fim da tarde da última quinta-feira, 9.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, ao chegar em casa, a jovem estranhou um carro parado próximo e foi para a janela do quarto observar. Em seguida, foi rendida por dois homens. Um dos homens estava armado com revólver.

Depois de 40 minutos, os homens saíram da residência, e deixaram a vítima amarrada. Mais tarde, um amigo da jovem e do marido foi visitar o casal e estranhou o portão da casa aberto.

O homem então ligou à Polícia Militar, e quando os agentes de segurança chegaram, se depararam com a mulher amarrada e em choque. O marido da jovem chegou mais tarde e contou à polícia que os envolvidos no cárcere da esposa podem estar relacionados à ameaças que ele havia recebido por redes sociais.

Conforme o registro policial, nas ameaças consta que o homem, de 34 anos, estaria tendo um relacionamento extraconjugal, também com uma mulher casada. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Corguinho como sequestro e cárcere privado.

*As informações são do G1

