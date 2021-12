Aniversário de Luiz Gonzaga é celebrado com relançamento de site e lives

Nesta segunda-feira (13), o Rei do Baião completaria 109 anos se estivesse vivo. O aniversário de Luiz Gonzaga, quatro dias após a oficialização do forró como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), será celebrado com algumas ações virtuais, a exemplo do relançamento do site Luiz Lua Gonzaga (luizluagonzaga.com.br), que reúne um acervo sobre a carreira do Rei do Baião. A data também é considerada o Dia do Forró.



Um dia antes, no domingo (12), será realizada uma live entre o criador do site, Paulo Vanderley, com o ator e influenciador digital Max Petterson e Espedito Seleiro, artista plástico e mestre da arte do couro que trabalhou no desenvolvimento do figurino de Gonzaga. Juntos, eles vão apresentar detalhes do acervo disponível no novo formato do site.

Na segunda-feira, o projeto Memorial Luiz Gonzaga também realizará uma live em seu Instagram (@memorialluizgonzaga), a partir das 18h. reunindo Jurandy da Feira, que chegou a ser parceiro musical de Luiz Gonzaga, e Antiógenes Viana, pesquisador e colecionador da obra gonzaguiana, para uma conversa mediada por José Mauro de Alencar, diretor e pesquisador do Memorial.

A sanfoneata, a cavalgada e a alvorada festivas tradicionalmente realizadas em Exu, no Sertão de Pernambuco, terra natal do artista, foram canceladas por conta de uma recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para cancelar os eventos em espaços públicos.

