Touro de Ouro da Bolsa de Valores amanhece com cartaz em protesto contra a fome no País

A B3, bolsa de valores do Brasil, inaugurou ontem, terça-feira (16), uma escultura instalada em frente ao prédio onde funciona o centro do mercado financeiro brasileiro, em São Paulo. O “Touro de Ouro”, que é inspirado no Touro de Wall Street, em Nova York, não passou um dia intacto. Nesta manhã, a estátua amanheceu marcada por uma intervenção onde se lê a palavra “Fome”.

O ato foi realizado pelos grupos Juventude Fogo no Pavio e Movimento Raiz da Liberdade, que colaram cartazes na escultura em protesto contra fome no País. “Nesta semana, a Bolsa de Valores instalou a estátua do Touro de Ouro no Centro de São Paulo. O que para eles simboliza a força do mercado financeiro, para nós é um símbolo da fome, da miséria e da superexploração do trabalho. Mas, também é um lembrete de que continuaremos na luta por uma vida com dignidade. E é por isso que hoje fizemos essa ação simbólica de protesto", declararam os grupos.

De acordo com levantamentos do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, elaborado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a fome atingiu 19 milhões de brasileiros em 2020. Os dados também apontam que a insegurança alimentar no país atingiu 55,2% dos domicílios durante a pandemia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, o Juventude Fogo no Pavio compartilhou as fotos do ato, que aconteceu por volta das 6h30min desta manhã. Um segurança da B3 tentou impedir o protesto, mas os cartazes “lambe-lambe” foram colados mesmo assim.

“Enquanto o lucro e a acumulação de riquezas segue aprofundando a exploração incansável dos nossos trabalhos cada vez mais precarizados. Tudo isso muito beneficiado pela política entreguista e genocida de Bolsonaro!”, afirmaram os organizadores através das redes sociais.



[URGENTE] Ação no Touro de Ouro da B3



Enquanto o lucro e a acumulação de riquezas segue aprofundando a exploração incansável dos nossos trabalhos cada vez mais precarizados. Tudo isso muito beneficiado pela política entreguista e genocida de Bolsonaro! pic.twitter.com/5SMKhTEuAY — Juventude Fogo no Pavio (@fogonopaviobr) November 17, 2021

Por meio de publicação em seu site oficial, no dia da inauguração da estátua, a B3 informou que “o touro é um símbolo associado em todo o mundo ao mercado financeiro”. Conforme a Bolsa, o Touro de Ouro é um presente do apresentador e influenciador digital Pablo Spyer e do artista plástico e arquiteto Rafael Brancatelli, “para a cidade de São Paulo e para o mercado financeiro brasileiro”.

Até o momento, a B3 não se manifestou a respeito da intervenção feita pelos grupos de protesto na estátua recém inaugurada.

Tags