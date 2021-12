"Se eu não estou seguro, imagina ela", diz Bolsonaro sobre filha estudar em Colégio Militar

O presidente Jair Bolsonaro (PL) alegou que o ingresso de sua filha Laura Bolsonaro no Colégio Militar de Brasília é uma "medida de segurança". Segundo informações do portal Metrópoles, a declaração foi feita nesta quinta-feira, 9, durante conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. “Se eu não estou seguro, imagina a minha filha. Com todo respeito aos seguranças aqui, mas não são 100% eficazes”, afirmou o chefe do Executivo federal.

Sobre o assunto Exército mudou status militar de Bolsonaro para permitir matrícula da filha sem seleção

Bolsonaro diz participar pouco da educação da filha: "90% é com a mãe"

Bolsonaro teria feito solicitação em agosto deste ano, para que Laura ingressasse na Instituição a partir de 2022. Ainda em agosto, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, aceitou o pedido e permitiu o ingresso dela na escola.

A garota, no entanto, não precisaria passar pelo tradicional e rigoroso processo seletivo. A entrada para o Colégio Militar de Brasília é muito concorrida, sendo 1.057 candidatos para 15 vagas, cerca de 70,4 inscritos por cadeira.



