No MS, aluna de autoescola "estanca" carro e motorista se irrita e esfaqueia pedestre

Motorista fugiu do local logo após o crime. Uma idosa, que estava no carro do agressor, ficou "oprimida" ao presenciar a situação

Uma aluna de autoescola estancou o carro e causou uma confusão, que acabou com um homem ferido. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 6, no município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Após parar o carro, a jovem foi surpreendida por um outro motorista, que teria ficado irritado com o trânsito interrompido. Um pedestre teria pedido para o motorista se acalmar. Ficando ainda mais agressivo, o homem esfaqueou o pescoço do pedestre.

De acordo com informações do portal G1, os policiais relataram que a aluna e o instrutor se assustaram com os gritos do motorista. Ao passar pela rua em que os envolvidos estavam, o pedestre, de 37 anos, pediu que o motorista relevasse a situação e disse que “não havia necessidade daquele comportamento”.

Irritado com o pedido, o motorista voltou até seu carro e recolheu um facão. Ele deu golpes com o objeto próximo ao pescoço da vítima. O homem tentou continuar com as agressões, mas não conseguiu pois o pedestre havia pedido socorro a um policial de folga que estava próximo. Logo em seguida, o motorista fugiu do local.



Segundo a polícia, no veículo do agressor havia uma idosa no banco da frente, “que aparentava estar assustada com a situação e até oprimida e sem reação”. O homem esfaqueado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado a uma clínica de Campo Grande, onde levou oito pontos no ferimento.

