Dupla de assaltantes aplica mata-leão e rouba celular de homem em São Paulo

Uma dupla de assaltantes roubou o celular de um homem na região de Higienópolis, área nobre da cidade de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 6. Um deles chegou por trás do homem imobilizando a vítima, em golpe conhecido como “mata-leão”, enquanto o outro se aproximou para apanhar o celular caído. Os dois criminosos fogem e o homem também deixa o local, aparentemente sem ferimentos. As informações são do G1.

A Polícia Civil de São Paulo disse que não recebeu nenhum registro localizado pela delegacia da área, mas irá investigar o caso com base nas imagens divulgadas. “A equipe da unidade realiza diligências visando a identificação e prisão dos autores, bem como ao esclarecimentos dos fatos”, diz nota enviada ao portal.

Sobre o assunto Em SP, pedestres agridem motociclista disfarçado de entregador e impedem roubo

Adolescentes integrantes de quadrilha que mirava apartamentos de luxo são apreendidas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Testemunhas ouvidas pelo G1, que moram e trabalham no bairro onde o crime aconteceu, disseram que a vítima estava voltando para o condomínio onde vive com a família. Ele tinha ido levar a neta para a casa da filha, que mora próximo de sua residência, e foi surpreendido pela abordagem dos bandidos.



Tags