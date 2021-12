Veja como adotar cartinhas de Natal de crianças em vulnerabilidade

As campanhas têm o objetivo de viabilizar momentos de lazer, cultura e socialização para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade Social

A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará iniciou no dia 25 de novembro a IV Edição do “Natal Solidário para os Abrigos”. A ação tem como objetivo a adoção de uma ou mais cartinhas das crianças e adolescentes institucionalizados nos 22 abrigos de Fortaleza e é projeto promovido pelo Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da Infância e da Juventude (Nadij).



A campanha visa com a ajuda da população entregar às crianças e adolescentes os pedidos feitos ao “bom velhinho” neste natal. Bonecas, bolas de futebol, patins, jogos, caixa de som e até ventiladores, guarda-roupa e kit escolar compõem a lista de interesses.



“Quando você escolhe participar desta campanha, você adota muito mais do que uma cartinha. Você adota e aquece o coração de uma criança que já é privada dos ritos naturais, que é a convivência familiar e social. Então, se dispor a realizar o pedido que elas dividem conosco nas cartinhas é, minimamente, fazer com que se sintam especiais e amadas”, disse A defensora pública titular do Nadij, Thallita Nóbrega.

A ação, que recebe cartas de meninas e meninos de idades entre 0 a 18 anos, faz parte do projeto ‘Defensoria Amiga dos Abrigos’, que surgiu com o objetivo de viabilizar momentos de lazer, cultura, socialização e ainda trabalha a questão da sensibilização da sociedade acerca do tema.



O projeto tem a expectativa de receber os presentes dos doadores até 17 de dezembro. A data planejada viabiliza a entrega do material arrecadado aos abrigos na véspera de Natal. De acordo com a Defensoria Pública, as 22 unidades de acolhimento de Fortaleza atendem a aproximadamente 300 crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social.



Os interessados em participar do “Natal Solidário para os Abrigos” podem acessar o hotsite criado pela Defensoria Pública. Na plataforma é possível ter acesso às cartinhas e outras informações do projeto.



Serviço

Natal Solidário para os Abrigos

Quando: Entre 25 de novembro a 17 de dezembro

Adoção de cartas e mais informações: Através do Hotsite criado pela Defensoria Pública

Entrega dos presentes: Sede Administrativa da Defensoria Pública do Ceará, Av. Pinto Bandeira, 1111, Luciano Cavalcante, Fortaleza, Ceará







Campanha Papai Noel dos Correios

O projeto dos Correios também mobiliza a sociedade para adoção de cartinhas com pedidos de Natal escritas por estudantes matriculados, até o 5º ano, de 18 escolas públicas de Fortaleza, além de crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade. Também participam crianças atendidas por cerca de 30 entidades que trabalham com assistencialismo.

A campanha ‘Papai Noel dos Correios’ é uma iniciativa que acontece em todos os Estados do Brasil. O lançamento nacional da ação ocorreu dia 11 de novembro. A empresa pública já contabilizou mais de 65 mil cartas enviadas pelas crianças espalhadas pelo país. A adoção das cartinhas é feita pelo blog criado pela entidade, lá também é possível tirar outras dúvidas.

Serviço

Campanha Papai Noel dos Correios



Quando: Entre 17 de novembro a 15 de dezembro

Envio e adoção de cartas: acessando o blog dos Correios; ambas as ações também podem ser feitas em agências selecionadas no Estado

Entrega dos presentes: apenas presencial, na agência mais próxima ao local indicado pelo blog.

Para mais informações, ligue para a Central de Atendimento dos Correios: 3003 0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades).

