Em SP, pedestres agridem motociclista disfarçado de entregador e impedem roubo

Na manhã dessa quinta-feira, 17, pedestres que estavam na rua Rio Bonito, no centro de São Paulo, imobilizaram um motociclista que tentava roubar a bolsa de uma mulher que passava pelo local. O suspeito tem 44 anos e foi preso em flagrante. As informações são do G1 São Paulo.

LEIA MAIS | Pelo menos 20 hectares do Cocó foram afetados pelo incêndio; veja imagens de combate ao fogo

Sem nome revelado, o motociclista estava disfarçado de entregador de serviços de delivery quando abordou uma moça e puxou a bolsa dela. Câmeras de monitoramento registraram o momento da abordagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Logo após roubar a bolsa, um homem que estava no local agrediu o suspeito da tentativa de assalto com um soco, que o fez cair da moto. Mais três outros homens que também estavam nas proximidades cercaram e começaram a revistá-lo. O grupo tomou as bolsas que o suspeito carregava e o imobilizou até a chegada da Polícia.

LEIA MAIS| Mulher de 20 anos é morta e suspeito é o ex-companheiro; é o segundo feminicídio em 48h no Interior



A jovem que teve a sua bolsa roubada conseguiu recuperá-la. Segundo informações do Boletim de Ocorrência encaminhadas pela Secretaria da Segurança de São Paulo, "policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência de roubo e encontraram o suspeito detido por populares. Uma testemunha disse que viu quando o homem em uma moto rendeu a vítima, uma mulher de 27 anos, e pegou sua bolsa. Diante da situação, a testemunha e seu irmão conseguiram detê-lo. Os pertences subtraídos da vítima foram devolvidos."



Tags