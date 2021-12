Passaré: motorista perde controle, atinge três motociclistas e foge

Um homem de 65 anos perdeu o controle do carro que dirigia pela avenida Silas Munguba, no bairro Passaré, em Fortaleza, e atingiu outros dois veículos e três motociclistas que estavam parados em um semáforo. O acidente aconteceu por volta das 13h na tarde dessa quinta-feira, 2, no cruzamento com a rua Desembargador Otacílio Peixoto.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o condutor saiu do local da colisão sem prestar socorro. Dois motociclistas foram lesionados e precisaram ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram encaminhados para uma unidade hospitalar. Não foi informado o estado de saúde das vítimas.

O motorista já foi identificado pela Polícia Militar e conduzido ao 5º Distrito Policial, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em nota, o órgão afirmou que o homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal culposa.



