Julgamento Boate Kiss: assista ao vivo transmissão de hoje, 02/12

O julgamento do caso da Boate Kiss entra no seu segundo dia nesta quinta-feira, 2 de dezembro (02/12). Hoje, a expectativa é que sejam ouvidas cinco vítimas do acidente. Os trabalhos seguem para júri após oito anos e 11 meses do incêndio, no dia 27 de janeiro de 2013. O julgamento será realizado no plenário do 2º andar do Foro Central I, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e deverá ser um dos mais longos da história do Brasil - com previsão de duração de até duas semanas.

O conselho de sentença é formado por sete jurados - seis homens e uma mulher - e presidido pelo juiz de Direito Orlando Faccini Neto, da 1ª Vara de Porto Alegre. O incêndio da Boate Kiss causou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. Todas elas foram vítimas de um incêndio, que começou no palco da boate onde se apresentava uma banda, e logo se alastrou, provocando muita fumaça tóxica.

Julgamento Boate Kiss: onde assistir a transmissão

O julgamento do caso da Boate Kiss está sendo transmitido diariamente através do canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e no Twitter do órgão público.

A transmissão está sendo dividida através de três turnos: manhã, tarde e noite. É possível assistir o julgamento ao vivo canal do YouTube do TJRS clicando aqui.

Julgamento Boate Kiss: quem são os réus?

Os quatro réus que respondem por homicídio simples (242 vezes consumados, pelo número de mortes e 636 vezes tentadas, pelo número de feridos) são:

Elissandro Callegaro Spohr, ex-sócio da boate

Mauro Londero Hoffmann, ex-sócio da boate

Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira

Luciano Augusto Bonilha Leão, produtor musical

Julgamento Boate Kiss: como vai ser?

O juiz Orlando Faccini Neto realizará o sorteio dos jurados e a resolução das questões pendentes. Após a ação, segue a fase de instrução. Ao total, serão inquiridas 19 testemunhas. Serão ouvidas, pela ordem:

14 vítimas

5 testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público

e 5 testemunhas de defesa (5 indicadas por Elissandro; 5 por Mauro e 4 arroladas por Marcelo. Luciano não fez indicação)

Em seguida, haverá o interrogatório dos réus, que podem ficar em silêncio, se quiserem. Passada essa etapa, dá-se início aos debates, ocasião em que as defesas apresentarão seus argumentos aos jurados. O tempo total para essa fase do julgamento será de 9 horas. Finalizado os debates, os jurados passarão a uma sala privada, onde vão decidir individualmente, em voto secreto. De volta ao plenário, o juiz vai anunciar o resultado e proferir a sentença. A previsão é de que o julgamento dure aproximadamente 15 dias.

Julgamento Boate Kiss: o que aconteceu

>> Julgamento Boate Kiss Primeiro dia: vítima é ouvida

Boate Kiss: relembre o caso

A noite do dia 27 de janeiro de 2013 teria tudo para ser de alegria e comemoração para mais de 800 jovens no município gaúcho de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O destino era a Boate Kiss, que sediaria uma festa universitária chamada de “Agromerados”, marcando a formatura de cursos como Agronomia, Veterinária e outros, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

No palco, se apresentava a Banda Gurizada Fandangueira. Durante o show, um dos integrantes disparou um artefato pirotécnico, atingindo parte do teto do prédio, que imediatamente pegou fogo. O incêndio se alastrou rapidamente e 242 pessoas morreram e mais de 600 saíram feridas do local. A casa estava lotada, com um número de jovens que variava entre 800 e mil pessoas, embora a boate tivesse capacidade para 690 pessoas.

Desde o incêndio, as famílias dos jovens mortos formaram uma associação e, todos os anos, no dia 27 de janeiro, eles relembram a tragédia. A esperança dos familiares e dos amigos das vítimas é que a tragédia não fique sem nenhuma solução. O julgamento dos réus acusados pelo incêndio começou na última quarta-feira, 1º de dezembro (01/12).

