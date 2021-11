Adolescente é picado por escorpião durante prova do Enem 2021 em Goiânia

Neste domingo, 28, um adolescente chamado Lucas Dias da Costa, de 17 anos, foi picado na perna por um escorpião dentro de uma da sala da escola de artes e arquitetura da PUC, na cidade de Goiânia. Ele estava fazendo a prova do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) durante o ocorrido.

Lucas, que almeja estudar medicina e está tentando uma vaga por meio do Exame, foi levado ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT) da região na ambulância dos bombeiros. O adolescente contou que sentiu uma dor leve na perna ao ser picado. "Eu olhei no chão e vi um bichinho enrolado, encostei nele com a caneta e era um escorpião", explicou.

Ainda segundo o adolescente, os responsáveis pela aplicação do teste entraram em contato com a mãe dele e chamaram os bombeiros.

Segundo o G1 Portal de Notícias, o Hospital de Doenças Tropicais informou que o estado de saúde do jovem é estável e segue em observação. Apesar do susto, o estudante estava consciente, conversando e garantiu que se sentia bem.

A mãe do adolescente disse que o filho estava recebendo as provas quando ele sentiu a picada, viu o bicho e chamou o fiscal, que chamou a coordenadora. Segundo a mãe, o fiscal de prova, no desespero, matou o escorpião e jogou fora.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) explicou, por meio de nota ao G1 Goiás, que o estudante pode participar da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizada em 9 e 16 de janeiro de 2022, desde que siga os procedimentos previstos no edital. A solicitação deve ser registrada na Página do Participante entre 29 de novembro e 3 de dezembro.

