Estudante que se arrastou embaixo de portão para conseguir fazer Enem estava na eucaristia da irmã

Esforço do garoto foi comemorado pelas pessoas que testemunharam a cena no local

Em Cuiabá, Mato Grosso (MT), um estudante atrasado de 17 anos se arrastou pelo portão da Universidade de Cuiabá (Unic) para conseguir fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesse domingo, 21. O candidato Breno Oliveira Nunes chegou segundos antes do portão fechar, pois estava na primeira eucaristia da irmã, de 12 anos.

Em vídeo, é possível ver a chegada do jovem e o esforço para entrar na Universidade antes do fechamento completo do portão. Conforme informações do portal G1, o esforço do garoto foi comemorado pelas pessoas que testemunharam a cena no local.

Veja vídeo

Na mesma data do Exame, Breno tinha a primeira eucaristia da irmã, um evento importante da sua família, conta o pai do jovem, Edésio Nunes. Conforme Edésio, ninguém imaginava que a cerimônia fosse atrasar. Breno mora a cinco quilômetros da Unic, local onde realizou fez a prova. O pai do jovem conta que precisou levá-lo de carro até o local.

“Quando chegamos o portão já estava fechando. Ele desceu correndo e eu fiquei gritando 'corre, corre', mas, quando ele se jogou igual a um 'gato', fiquei surpreso, não esperava”, disse Edésio.

O esforço de Breno foi motivo de orgulho para a família. No entanto, ao sair da prova, o jovem ficou assustado com a repercussão do caso e ficou com medo de virar motivo de “chacota”, disse o pai do estudante, que comentou que o filho é tímido. “Ele pensou que todos iriam rir dele e que seria motivo de 'chacota', mas expliquei que não, que foi motivo de inspiração. Ele até ficou bravo comigo no início, mas depois acalmou”, brincou.

Ainda conforme o pai, Breno está confiante e espera conseguir uma vaga na universidade. Ele termina o ensino médio neste ano e a expectativa é ingressar no curso de Administração em uma universidade em janeiro de 2022. Essa foi a primeira vez que o jovem realizou o Enem.

Edésio contou ainda que o filho avaliou a prova como difícil, mas que conseguiu entender quase tudo e fazer a redação. Ele disse que faltaram apenas as últimas questões, porque não deu tempo. “A esperança agora é que ele consiga realizar esse sonho”, disse.



