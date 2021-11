Coelho é impedido de embarcar em voo mesmo com autorização e passageiros e funcionários brigam

A tentativa de embarque de um coelho virou confusão no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), após o casal ser impedido de subir a bordo da aeronave com o animal em um voo internacional da companhia aérea holandesa KLM. A discussão ocorreu na noite da quinta-feira, 18, e vídeos da briga circulam nas redes sociais. As informações são do portal G1.

O casal tinha autorização para embarcar o animal. Porém, eles foram barrados por funcionários da companhia aérea. Foi quando começou a confusão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que o tutor do animal - de camisa xadrez - grita com uma funcionária da KLM, que também discute com o passageiro. Logo após, inicia uma briga generalizada, que termina com socos e empurrões.

Em nota, a empresa afirmou lamenta o ocorrido e que houve um "equívoco interno" ao avisar a equipe de embarque sobre a documentação: "Devido a um equívoco interno da companhia, o transporte excepcional do animal na cabine da aeronave, com base em uma decisão judicial, não foi comunicado à tripulação do voo com antecedência."

O casal, afinal, não embarcou no voo. Conforme a companhia, “ao contrário de cães e gatos, animais roedores não podem ser transportados na cabine da aeronave por razões de segurança, motivo pelo qual os passageiros não puderam embarcar".

"Lamentamos profundamente que a situação tenha escalado para um desentendimento no local de embarque. A companhia condena qualquer tipo de comportamento violento de passageiros e colaboradores, e uma investigação está em andamento para entender os fatos", pontua a KLM na nota.

