Turista de Fortaleza perde controle de quadriciclo e cai de falésia da Praia de Pipa

Um fortalezense de 19 anos, que estava passeando de quadriciclo, caiu de cima de uma falésia falésiaFalésias são um tipo de acidente geográfico formado por uma encosta íngreme ou vertical, que geralmente termina no mar e sofrem ação erosiva causada pela água. <br> na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, na tarde dessa segunda-feira, 15. Ele foi socorrido pela equipe da Unidade Mista de Saúde de Tibau do Sul com fratura no fêmur, pneumotórax e suspeita de perfuração no pulmão, e foi transferido para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal.

O jovem caiu por volta das 16h, de uma altura de cerca de 30 metros e, apesar da gravidade das fraturas, estava consciente e orientado durante o resgate. "Falou que perdeu o controle e caiu", disse a técnica de enfermagem Liliane Gomes de Lima ao portal G1.

O caso aconteceu na região da praia conhecida como Chapadão e o resgate aconteceu na praia das Minas.

