Homem que matou própria mãe a facadas em Fortaleza é preso

O filho amarrou e esfaqueou a mãe com aproximadamente 30 golpes de faca

Atualizada às 9h43min

Homem que matou a mãe a facadas em Fortaleza é preso na noite de segunda-feira, 15. Caso aconteceu na tarde do mesmo dia, no bairro José Bonifácio. O homem identificado como Joelson de Sousa Silva, de 31 anos, que teria deficiência mental, é suspeito de amarrar e desferir 30 golpes de faca com a mãe, Maria Luisa da Silva Magalhães, 77. Joelson de Sousa Silva, de 31 anos, teria transtornos mentais. Ele foi detido em flagrante.

A vítima estava em casa quando foi amarrada e morta pelo próprio filho. Ele ainda arrastou o corpo da idosa Maria Luisa da Silva Magalhães do quarto até a sala.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pai do homem chegava em casa quando viu o filho visivelmente transtornado. Ele fugiu, mas, posteriormente, foi encontrado pelos guardas municipais, no terminal do Antônio Bezerra. Joelson foi preso e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Outro caso

No dia 4 deste mês um filho esfaqueou os pais no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Flávio Carvalho Cardoso Júnior, de 25 anos, conhecido como Cláudio Júnior, foi preso em flagrante suspeito de tentar matar os próprios pais, Maria Vanda Feijão Cardoso e Flávio Carvalho Cardoso, de 43 e 44 anos.