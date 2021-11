Homem se fantasia de ex-goleiro Bruno e ironiza morte de Eliza

Um homem se fantasiou do ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza, condenado em 2010 pela morte da então namorada Eliza Samudio, para ir a uma festa de Haloween nesta segunda-feira, 1 de novembro,em Manaus. A caracterização do manauara consistia em uma camisa do flamengo com o nome do goleiro nas costas e um saco de lixo preto no qual está escrito Eliza.

A foto foi publicada nas redes sociais da casa de show responsável pela festa, o Porão do Alemão, localizado zona oeste da capital amazonense. Porém, pouco tempo após o compartilhamento a boate recebeu uma série de críticas de quem considerou a fantasia uma apologia ao feminicídio. Em seguida, a empresa apagou a imagem e pediu desculpas pela publicação.

"O Porão do Alemão não compactua com apologia a qualquer crime, inclusive feminicídio. A foto foi postada pelo nosso estagiário, que tem 20 anos de idade. O crime foi há cerca de 11 anos. Foi alegado desconhecimento, e a nossa moderação imediatamente, ao ver a foto, apagou e advertiu o responsável", afirmou a assessoria do Porão do Alemão no Instagram.

Devido a repercussão negativa na web, o estúdio "El Cartel Tatuaria" comandado pelo tatuador Giovane Araújo, onde o homem trabalhava divulgou uma nota reprovando a atitude dele e anunciando sua demissão. "O estúdio não compactua com qualquer tipo de incitação à violência contra a mulher. Deixando bem claro que o colaborador foi demitido do estúdio, sendo assim, não fazendo mais parte do quadro de funcionários", disse o comunicado.

Sonia Maria, mãe de Elisa Samudio, disse que após o ocorrido irá a Justiça em busca de reparação do dano à imagem da filha. "Isso não vai ficar assim. Vou tomar providência quanto a isso. Além da minha dor, existe a dor do meu neto, que é uma criança de 11 anos que não tem voz ainda, que não tem como defender a mãe", afirmou ela.

A deputada estadual Joana Darc (PL), membro da Comissão de Defesa das Mulheres da Assembleia Legislativa do Amazonas, também se manifestou sobre o caso e informou em suas redes sociais que vai denunciar o caso à Justiça como apologia ao crime. "Isso não é fantasia de Halloween, isso é apologia a um crime cometido contra uma mulher que foi estrangulada, esquartejada e morta. Que horror! Não podemos nos calar mulheres", disse a deputada.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que a fantasia é usada. Em 2018, dois estudantes participaram de uma festa em Inconfidentes (MG) fantasiados do ex-goleiro Bruno e de Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, também condenado pela morte da modelo Eliza Samudio.

