Para fugir de abelhas, homem pula em lago, se afoga e é atacado por piranhas

Um homem foi encontrado morto no domingo, 31, em um lago da cidade de Brasilândia, em Minas Gerais, após pular na água para fugir de um enxame de abelhas e ser atacado por piranhas. As informações são do jornal O Tempo.

De acordo com a ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros, o rapaz de 30 anos estava pescando com dois amigos no sábado, 30, quando foi primeiramente atacado por abelhas.

Tentando fugir da situação, ele e os dois amigos pularam no lago, mas apenas os companheiros conseguiram nadar para sair do local, enquanto o homem se afogou. Quando o corpo foi resgatado, a vítima estava na posição "boxeador", comum em casos de afogamentos, mas com lacerações no crânio.

Segundo as pessoas que estavam na margem durante as buscas, o lago possuía peixes carnívoros, como piranhas, o que justificava as outras lesões encontradas também pelo corpo. Sem vestígios de crime, a perícia não compareceu ao local do acidente, e o corpo da vítima foi encaminhado aos familiares.

O que fazer em caso de ataque de abelhas?

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, é importante manter-se distante das abelhas e não deixar animais de estimação por perto. O tenente-coronel Emerson Basto explica que, ao picar, a abelha deixa no corpo da vítima parte de seu abdome, o que atrai o restante do enxame, causando um ataque múltiplo.

Por isso, caso se depare com uma colmeia, afaste-se o mais rápido possível e sem fazer barulho.

Caso seja atacado, fuja. Se conseguir, corra para dentro de uma plantação em movimento “zig-zag”, e só pare quando tiver absoluta certeza que elas não estão atrás de você.

Caso você saiba nadar e se estiver próximo a um rio, lagoa ou piscina, mergulhe.

Quando estiver protegido, tente socorrer quem estiver sendo atacado com uma coberta ou algo parecido, assegurando que você não sofrerá nenhum risco.

Independente do total de ferroadas, caso a vítima apresente sintomas como queda de pressão, falta de ar, aparecimento de manchas avermelhadas pelo corpo ou outro sintomas, o atendimento médico de emergência deverá ser imediato. É possível acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192.

