Empresário instala outdoor com mensagem para ladrão: "Por favor, pare de nos roubar"

Após ter seu estabelecimento furtado três vezes em menos de duas semanas, o dono de uma madeireira no município de Lorena, no interior de São Paulo, resolveu instalar um outdoor direcionado aos responsáveis pelos crimes. As informações são do portal G1.

Na placa, José Toledo escreveu: “Peço ao amigo ladrão que, por favor, pare de nos roubar. Pois não temos mais condições de arcar com os prejuízos causados por você. Obrigado. Fique com Deus”.

O empresário conta que o primeiro assalto, neste ano, foi em 25 de agosto, e que os criminosos levaram computadores, eletrônicos e alguns equipamentos de segurança, como botas e capacetes.

Seis dias depois, uma nova invasão e como outros equipamentos já tinham sido levados, os criminosos levaram os itens de segurança restantes, além de ferramentas e pregos.

O estopim para a instalação do outdoor ocorreu uma semana após o segundo furto, quando houve outra invasão e os criminosos levaram cabos de energia do local. Por conta do furto, o estabelecimento ficou sem funcionar por 3 dias, até a energia se reestabelecer.

“A gente colocou a placa porque cansou de repor e lutar contra os prejuízos. Claro que eu não vou sensibilizar um ladrão com isso, mas eu consigo chamar a atenção das autoridades, a Polícia Civil e Militar, para darem atenção ao bairro. A gente não tem mais como se manter de pé repondo prejuízo com crimes. Precisamos nos unir como população para cobrar medidas de segurança”, afirmou José Toledo ao G1.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que todos os casos estão sendo investigados no 2ªDP de Lorena, mas até o momento ninguém foi preso.

