Adolescente de 16 anos confessa ter matado irmãos carbonizados em Maricá

Vicente e Valetim Costa foram encontrados carbonizados dentro de casa pela mãe, em Maricá, no Rio de Janeiro. Adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de cometer o assassinato dos irmãos menores, filhos da mãe dele com o padrasto

Os irmãos Vicente e Valentim Costa, de 4 e 2 anos, morreram carbonizados em Maricá, no Rio de Janeiro, na última segunda, 25. Eles foram encontrados dentro de casa pela mãe. O irmão mais velho das crianças, um adolescente de 16 anos, foi apreendido suspeito de cometer o crime também na noite do crime. O adolescente teria asfixiado as duas crianças mediante esganadura e, em seguida, ateado fogo nelas enquanto ainda estavam vivas. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).



De acordo com o portal G1 Rio de Janeiro, Maria das Graças, que mora em frente à residência onde o crime aconteceu, explicou que estava em casa quando ouviu os gritos de desespero da mãe ao encontrar os filhos. Ela tinha saído para ir em um comércio, deixando os filhos mais novos sob os cuidados do adolescente.

Ao retornar, ela encontrou os filhos com os corpos em chamas e tentou salvá-los, mas eles morreram no local. A princípio, a suspeita da mãe era de que alguém tivesse invadido a residência, matado os filhos pequenos e sequestrado o mais velho. O adolescente não estava em casa no momento que a mãe chegou, mas foi encontrado depois por vizinhos.

À mãe, o filho de 16 anos confessou ter sido autor da morte dos irmãos. De acordo com o Polícia, a motivação do crime teria sido ciúmes da mãe e ódio que sentia pelo padrasto, pai das duas crianças mortas. Ele foi apreendido por ato análogo ao crime de homicído qualificado por motivo fútil e encaminhado ao Departamento de Ações Socioeducativas (Degase).

Velório e enterro das crianças

O velório de Vicente e Valentim Costa estava marcado para esta quarta-feira, 27, às 12h30min, no cemitério Memorial do Rio. O sepultamento foi no mesmo local, às 15h45min, de acordo com informações do G1.

A mãe das crianças chegou ao local por volta de 13h50min, enquanto o pai compareceu às 14h10min. Ela estava com uma das mãos enfaixadas por conta de uma queimadura que sofreu enquanto tentava salvar os filhos.

