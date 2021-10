Prédio desaba em Nilópolis, no Rio de Janeiro; uma morte foi confirmada

Até o momento, duas pessoas foram resgatadas com vida do local e um jovem de 23 anos morreu nos escombros

Um prédio de três andares desabou na manhã deste domingo, 24, no bairro Olinda, localizado no município de Nilópolis, no Rio de Janeiro (RJ). As informações do caso foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, onde foi acionado por volta das 6h45min. Até o momento, duas pessoas foram resgatadas com vida do local e um jovem de 23 anos morreu nos escombros.

Conforme divulgado pelo portal G1, testemunhas alegaram que duas famílias moravam no edifício, com um apartamento por andar. No primeiro, uma mulher e a filha adolescente; no terceiro, um casal de idosos. O segundo estaria vazio.

Ainda não se sabe o balanço de pessoas resgatadas ao todo. Vizinhos apontam que o casal de idosos e a adolescente escaparam com vida. Os bombeiros só tinham confirmado dois resgatados até o momento. Além disso, um jovem estava sendo procurado, mas foi encontrado sem vida.

De acordo com as equipes designadas à ocorrência, o imóvel estava localizado na esquina da Estrada Nilo Peçanha com a Rua Coronel José Muniz. Não há até o momento informações sobre o motivo da queda do edifício ou de possíveis vítimas presas sob os escombros.



