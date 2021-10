Naufrágio no Pantanal: seis mortes são confirmadas e uma pessoa segue desaparecida

Barco-hotel naufragou durante vendaval no rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul, nessa sexta-feira, 15

Mais cinco corpos de vítimas do naufrágio de um barco-hotel ocorrido no rio Paraguai, no Pantanal em Mato Grosso do Sul, foram encontrados. Ao todo, seis pessoas morreram no acidente ocorrido na tarde dessa sexta-feira, 15.

As vítimas foram encontradas neste sábado, 16, por equipes do Corpo de Bombeiros de Corumbá, município distante 415 quilômetros de Campo Grande. Das seis pessoas encontrados sem vida, apenas duas já foram identificadas.

A embarcação afundou durante ventania e nuvens de poeira, que foram registradas em várias cidades do sul-mato-grossense. De acordo com os bombeiros, 21 pessoas estavam embarcadas.

Ainda na sexta, 14 sobreviventes foram resgatados por uma embarcação do Exército que passava pelo local, que fica a cinco quilômetros da área urbana de Corumbá.

Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de MS foi acionada e continua nas buscas pela vítima desaparecida.

