Casa desaba em Paraisópolis e deixa um morto e quatro feridos

22:17 | Out. 16, 2021

Um equipe de 50 bombeiros, 15 viaturas e um cachorro está no local trabalhando no resgate

Na noite deste sábado, 16 de outubro, uma pessoa morreu após o desabamento de um sobrado em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. Outras vítimas ficaram com ferimentos leves. Uma equipe de resgate já está trabalhando no local.

O imóvel que desabou chegou a atingir cerca de seis a oito casas. Uma vítima foi encontrada morta às 21h sob os escombros, em um local de difícil acesso.

De acordo com o major Palumbo, porta-voz do Corpo dos Bombeiros, outras quatro vítimas foram resgatadas, sendo que duas delas foram encontradas antes da chegada dos bombeiros, com ferimentos leves.

O resgate conta com uma equipe de 50 bombeiros, 15 viaturas e um cachorro. Paraisópolis é a segunda maior comunidade de São Paulo e completou 100 anos em 2021. Cerca de 100 mil pessoas vivem na região.

