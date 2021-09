Pantanal tem redemoinho de fogo; condições parecem as de nuvem de areia em SP

Repórter do OP+

Um redemoinho de fogo foi registrado em Paraguai-Mirim (MS), ao norte de Corumbá, nesse sábado, 25. De acordo com o portal do MetSul Meteorologia, o chamado vórtice de fogo foi causado pelas altas temperaturas e clima seco (umidade relativa do ar baixa).

Em Corumbá, por exemplo, a temperatura no sábado chegou a 38,9ºC, com umidade relativa do ar de 20%. A umidade relativa considerada como adequada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) está entre 60% a 80%. Abaixo de 30%, ela é considerada preocupante.

As mesmas condições, aliadas aos ventos fortes e formação de nuvens de chuva, foram as que causaram as nuvens de poeira em municípios de São Paulo (SP).

"Um redemoinho de fogo torna-se frequente quando um incêndio florestal ou queimada, ou especialmente uma tempestade de fogo em maciços incêndios em vegetação com nuvem Pirocumulus, cria seu próprio vento, que pode gerar grandes vórtices", explica o portal da MetSul. "Em regra, têm de 10 a 50 metros de altura, alguns metros de largura e duram apenas alguns minutos."



O fenômeno não é incomum no Centro-Oeste em época de seca.

