Comentarista Caio Ribeiro anuncia estar curado do câncer: "Acabou!"

"Acabou!", postou Caio Ribeiro, comentarista da Globo e ex-jogador de futebol, neste domingo, 3, em sua conta no Instagram. Foi assim que ele anunciou que está curado do câncer, do tipo linfoma de Hodgkin.

No início de setembro, Caio revelou que estava na reta final de seu tratamento. Até então, havia optado por reservar a informação somente a familiares e amigos mais próximos. Admitiu que chegou a esconder os fatos dos filhos. O comunicado sobre sua doença e o tratamento foi feito em conjunto com a emissora. Depois da revelação pública também adotou novo visual, totalmente sem cabelo.

O tipo de linfoma de Caio, o de Hodgkin, é diferente do não-Hodgkin, que levou à morte o ator Caike Luna. O falecimento do humorista foi anunciado neste domingo, nas redes sociais da atriz Katiuscia Canoro.

Na última sexta-feira, 1º, Caio fez novo exame para ratificar se estava de fato livre da doença. "Pessoal, eu não via a hora de gravar esse vídeo, para dizer que acabou. Na sexta-feira, eu fiz um exame para ver a resposta do tratamento, como estava no meu corpo, e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado", celebrou em postagem de vídeo.

E continuou: "Estou aqui para agradecer essa onda de apoio e de amor desde que anunciei o tratamento. Agora tem uma radioterapia por prevenção, mas que, cheio de saúde, a vida segue. Já já eu estou de volta ao estúdio", anunciou ele.

Caio não deu previsão sobre quando retorna ao trabalho presencial. Ele tem participado remotamente das transmissões de futebol e de programas de comentários, tanto na Globo como no Sportv.

