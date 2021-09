Acidente entre ônibus, caminhão e carros deixa seis mortos em rodovia no Interior de SP

Um acidente entre um ônibus, um caminhão e quatro carros deixou seis pessoas mortas e oito feridas na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no Interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 14. O acidente ocorreu por volta das 9h45min, no km 134 da rodovia, na pista sentido à cidade de São Paulo.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus e o caminhão prensaram o carro. Com a colisão, o ônibus acabou pegando fogo. As seis vítimas fatais estavam no carro de passeio que foi prensado pelos outros dois veículos. Outros três carros ainda se envolveram no acidente.

Além dos óbitos registrados no acidente, oito pessoas ficaram feridas, sendo que uma com ferimentos leves e as outras em estado moderado. Os feridos eram passageiros do ônibus e foram socorridos e levados para o Hospital da Fusam, localizado no município de Caçapava, a 112 quilômetros da capital paulista.

Conforme informações do portal G1, a pista no sentido São Paulo ficou interditada até por volta das 13 horas devido ao acidente. O congestionamento chegou a mais de 10 quilômetros. A rodovia Dutra liga São Paulo ao Rio de Janeiro. No sentido Rio de Janeiro também houve interdição, mas às 12 horas as pistas já estavam liberadas. A PRF ressaltou que o trânsito fluía lento por cerca de oito quilômetros.

