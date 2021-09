SP: queda de aeronave causa incêndio em Piracicaba

As atividades no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, no bairro Cambeba, foram retomadas nesta segunda-feira, 13. O local estava interditado desde a última terça-feira, 7, quando um incêndio atingiu o prédio do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e, por segurança, a área foi fechada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM-CE).

Na quinta-feira, 9, a Secretaria de Administração e Planejamento do Ceará (Seplag) já havia informado que as atividades presenciais de todos os órgão do Centro Administrativo estariam suspensas até sexta-feira, 10, e o expediente retomado na segunda. Os trabalhadores que atuam no local, como os funcionários dos edifícios da Seplag, da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP) e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), tiveram acesso a área através do portão lateral. Ainda, segundo a organização do local, 36 rotas de ônibus que circulam pela área do Centro Administrativo foram normalizadas.

O fogo que atingiu o prédio do Tribunal de Justiça teve início na madrugada de segunda-feira, 6. No entanto, pontos de fogo ressurgiram na manhã do dia seguinte. Equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram no local para realizar o trabalho de rescaldo. As atividades no prédio ainda não foram retomadas e devem funcionar, provisoriamente, no Fórum Clóvis Beviláqua, no Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.



Segundo a entidade, após as 18 horas, tanto o portão principal como o portão lateral foram novamente fechados para isolar o local e facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiros e da Superintendência de Obras Públicas (SOP) que ainda atuam no prédio do Tribunal de Justiça.

