Tenente-coronel da PM morre em acidente de carro em Quiterianópolis

Um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, 13, entre os municípios Quiterianópolis e Parambu, interior do Ceará, vitimou duas pessoas, entre elas um tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Valdevan Alves de Freitas, 45, estava no veículo envolvido no acidente, que teria sido motivado por uma vaca que estava na estrada.



Conforme apurado com fontes, outras três pessoas também se envolveram no acidente e foram socorridas com vida. As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Tauá.

Atualmente, o militar estava lotado na 2ªCia do 13º Batalhão Policial Militar, em Parambu, e tinha recentemente sido promovido para o cargo. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) divulgou uma nota de pesar com o falecimento do tenente-coronel.

"O PM ingressou na Corporação em 10 de julho de 1995 e, ao longo de 26 anos e dois meses, desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense [...]O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", afirmou o texto.









