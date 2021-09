Suspeito morre após atirar contra si próprio durante assalto no Paraná

Após o ocorrido, dois homens suspeitos de participar do crime fugiram do local sem levar nada. Polícia realiza investigação para descobrir identidade dos envolvidos

Um homem morreu no último domingo, 12, após atirar contra si próprio por acidente durante um assalto no município de Figueira, no Paraná. A ação foi toda registrada por câmeras de segurança do local. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria acertado o próprio pescoço com o disparo.

Nas imagens divulgadas, é possivel ver o homem de verde apontar a arma de fogo para um funcionário quando, de repente, cai no chão. De acordo com informações do portal G1, o suspeito estava na companhia de outros dois homens. A ocorrência teria sido registrada em uma loja de conveniência localizada em um posto de combustível da cidade. Após o disparo acidental, os dois parceiros teriam fugido do local assustados e sem levar nada.

Segundo os agentes de segurança responsáveis pelo caso, tanto o homem que veio a óbito, bem como a dupla fugitiva, não foram identificados.





